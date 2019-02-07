Аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки, вновь задержали

Защитник Мифтахова заявила, что пока не знает о причинах его повторного задержания.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки, после освобождения из ИВС вновь задержали. Об этом Лайфу сообщила адвокат задержанного Светлана Сидоркина.

Мифтахова доставили в Управление внутренних дел по Северному административному округу Москвы. Сейчас защитник подозреваемого едет к нему. О причинах повторного задержания аспиранта Сидоркиной неизвестно.

Напомним, Мифтахова и ещё пятерых студентов МГУ задержали 1 февраля. Позднее всех, кроме 25-летнего Мифтахова, перевели в статус свидетелей и отпустили. 4 февраля Балашихинский суд постановил продлить на трое суток срок задержания аспиранта. А сегодня полиция подмосковной Балашихи отпустила его.

Ранее сообщалось, что молодой человек якобы признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки. При этом её он уже успел испытать. Позже адвокат опровергла данные СМИ о том, что в деле присутствуют признательные показания.