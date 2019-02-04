Суд продлил задержание аспиранта МГУ, ставшего фигурантом дела о взрывчатке

Он был задержан в числе единомышленников, которые, по данным следствия, являются членами анархистской организации.

Балашихинский суд постановил продлить на трое суток срок задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который попал в руки правоохранителей из-за обнаружения взрывчатки в общежитии. Об этом сообщает Life Shot. Следствие ходатайствовало об аресте.

Напомним, Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны 1 февраля. По данным следствия, они являются членами анархистской организации и проходят по делу об изготовлении взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что молодой человек признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки. При этом её он уже успел испытать.