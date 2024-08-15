Сбежавший в Израиль блогер-миллионер Максим Кац* продолжает терять деньги в России
Суд Москвы оштрафовал Каца* на 40 тысяч рублей за нарушение статуса иноагента
Максим Кац*. Обложка © YouTube / Максим Кац*
Суд Москвы обязал блогера Максима Каца*, сбежавшего в Израиль, выплатить административный штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.
"Постановлением Хорошёвского районного суда города Москвы Кац* Максим Евгеньевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — говорится в тексте.
Напомним, в список иноагентов Кац* попал в 2022 году. Год назад Басманный суд Москвы признал блогера виновным по делу о распространении фейков о ВС РФ и заочно приговорил его к 8 годам тюрьмы. Также Кац* уже получал штраф в 50 тысяч рублей, не представив отчётность иноагента.
* Признан в России иностранным агентом.