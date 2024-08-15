Суд Москвы оштрафовал Каца* на 40 тысяч рублей за нарушение статуса иноагента

Сбежавший в Израиль блогер-миллионер Максим Кац* продолжает терять деньги в России

Суд Москвы обязал блогера Максима Каца*, сбежавшего в Израиль, выплатить административный штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.