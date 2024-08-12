Пиршество стервятников: Как глумятся иноагенты-русофобы после атаки химоружием ВСУ в Курской области Life.ru собрал свежую реакцию русофобов-иноагентов, которые злорадствуют по поводу гибели россиян после атаки Киева на Курское приграничье 12 августа, 13:12 Иноагенты Дмитрий Быков*, Божена Рыльска* и Виктор Шендерович*, которые решили поглумиться над смертями россиян. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Виктор Шендерович, Божена Рынска, Дмитрий Быков

Публицист Виктор Шендерович*

Иноагент Виктор Шендерович*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Виктор Шендерович

Глумливый комментарий иноагента Виктора Шендеровича*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Виктор Шендерович

Сатирик Виктор Шендерович, который сейчас незаконно водит экскурсии по Риму, нашёл в событиях в Курской области повод для сарказма, а её жителей назвал идиотами.

— Меня тут спрашивают: что я думаю про Курск? И про гибель молодой женщины, ожидавшей ребёнка. Так я уже давно написал, что я про это думаю! Ещё в апреле 2022 года. Меня потом даже забанили на неделю — за оскорбление социальной группы "идиоты". Поэтому я это слово больше писать не буду. Скажите, дорогие россияне, вам действительно не приходит в голову, что через какое-то время может прилететь вам? — людоедски выдал Шендерович.

— Идёт, стало быть, по Судже прифигевший россиянин с девайсом в руке и ведёт прямой репортаж о происходящем: "Над зданием администрации укропский флаг…" Осекается, вздрагивает и уточняет: "Украинский". По завтрашним соцопросам в Судже он будет за Зеленского, — Шендерович травит анекдоты.

— Итак, идёт восемьсот девяносто девятый день спецоперации "Киев за три дня" и "продолжаются бои в Курской области..." Да, всё по классике: смешно, потому что правда, — язвит он.

Публицист пророчит россиянам гниение, позор и "Украину, под завязку вооружённую Западом, восстановленную на ваши деньги, поднявшуюся в полный рост — и ничего не забывшую".

Меж тем пресса называла Виктора Шендеровича счастливым владельцем пяти квартир в Москве: трёшки в Сокольниках, двушек в Измайлово и на Ленинградском шоссе, однушек на Дмитровском шоссе и Пресненском Валу. Суммарная цена — около 70 млн рублей. Некоторые из активов он мог переписать на родственников или продать. С тех пор у него появилась шестая квартира в новой высотке на Старослободской улице у парка "Сокольники". Стоимость — около 63 млн рублей.

Правнучка Чкалова Дарья Богданова*

Правнучка Чкалова Дарья Богданова*. Фото © Telegram / Пепел Клааса

Русофобское сообщение в соцсети иноагента Дарьи Богдановой*. Фото © X / pepel_klaasa

Правнучка легендарного лётчика Дарья Богданова* претендует на звание чемпиона по русофобии среди российских иноагентов. На Курск она отреагировала в своём репертуаре.

— Для устранения угрозы военного вторжения на территорию РФ принято решение о выводе Курской области из состава РФ, — глумится она.

— У любого нормального пилота FPV при виде такой плотной колонны начинается слюноотделение, — радуется она подбитой российской колонне.

— Те, у кого есть друзья и близкие в ЗСУ, и так это знают, а сторонние наблюдатели всегда должны помнить, что за кадром каждого красивого видосика — ранения, потери, слёзы, злость. Так что когда есть радость — хорошо, замечательно, — это она жалеет украинских карателей.

Дарья Богданова* одна из первых выложила фото довольных карателей и наёмников, участвующих в нападении на Курскую область. Она дружит с лидерами нацбата "Аратта", основанного Дмитрием Ярошем, и собирает для них донаты.

Дарья Богданова* и раньше говорила жуткие вещи. Мечтает о ядерном ударе по Москве, лично готова расстреливать российских чиновников, военных и даже девушек, кто просто фотографировался с символами СВО. А ещё она оплатила надпись на украинской бомбе, которую сбросили на Донбасс.

Сейчас правнучка Чкалова живёт в бельгийском Лёвене с израильским гражданством. В Москве у неё может оставаться трёшка ведомственного дома в Большом Казённом переулке и двушка в кирпичной высотке у парка "Сокольники". Общая стоимость — 50 млн рублей.

Светская обозревательница Божена Рынска*

Журналистка-иноагент Божена Рынска*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Божена Рынска

Комментарий Божены Рынска* в соцсети, в котором она высмеивает русский народ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Божена Рынска

Находящаяся сейчас в Латвии журналистка Божена Рынска* позлорадствовала над жалобами простых жителей Курской области.

— Это мое любимое. Мы же поддержали СВО, почему по нам-то прилетает? У этого народа полностью порушены причинно-следственные связи. Как говорила моя врач, бывшая глава областного перинатального центра, у них нет связи даже между "потрахались — забеременела", — издевается она.

Божена Рынска* разбогатела, когда вышла замуж за медиаменеджера Игоря Малашенко, впоследствии совершившего суицид в Андалусии (Испания). Она известна многочисленными скандалами типа нападений на домработницу и операторов СМИ, колонками в гламурных журналах, блогом о красивой жизни и активным участием в светских мероприятиях.

После начала СВО Рынска* бежала из России, сначала осела в Израиле, у неё есть израильское гражданство, а потом в латвийской Юрмале. То, что её корёжит от ненависти ко всему русскому, она теперь не скрывает.

— Русский мир — это быдляцкое днище. Мне курьеры – неграждане Латвии возили мои вещи, которые я не успела перевозчицкой компанией отправить, это животные. Они не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо, они вне морали — животные! — недавно заявляла Рынска*.

От части своей московской недвижимости светская обозревательница уже успела избавиться. Она продала свою квартиру на "Патриках" (подарок покойного мужа) с большим дисконтом, всего за 52 млн. Но у неё может оставаться доля в особняке стоимостью сотни миллионов рублей на Рублёвке в Чигасово.

Галерист Марат Гельман*

Галерист-иноагент Марат Гельман*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Марат Гельман

Стёб Гельмана* над гибелью мирных жителей в Курском приграничье. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Марат Гельман

У галериста Марата Гельмана* на неделе было много дел: поздравил с днём рождения своих друзей актёра Вениамина Смехова и писателя Владимира Сорокина, съездил с внуками на рыбалку, прочитал лекцию по протестному уличному искусству, купил инсталляцию Надежды Толоконниковой* из Pussy Riot. Между фотоотчётами о своей бурной деятельности Гельман выложил антирусский циничный "шарж" на певца Шамана с подписью "Я — курский". Явный отсыл к последним событиям в российском регионе.

Нарисовал это один из протеже Гельмана — "современный российский художник" Игорь Поночевный, который переехал в США и рисует злые карикатуры на Родину. Это конёк Гельмана. Как галерист он прославился организацией провокационных выставок, где Россия выставляется в самом неприглядном свете, где глумятся над её символами. Среди артистов, которых вырастил Гельман: Анатолий Осмоловский, выложивший телами слово из трёх букв на Красной площади, и Олег Кулик, голым изображавший собаку и лаявший на прохожих.

В нашей стране Гельман трудился все девяностые, нулевые и половину десятых, а потом эмигрировал в Черногорию. Там он снова занялся любимым делом: растит новых современных российских художников, теперь, видимо, из релокантов. В черногорском городе Котор у Гельмана целый арт-центр. Свою элитную квартиру в Москве галерист успел продать, но вторая поскромнее у него, вероятно, осталась. Речь о трёшке за 50 млн рублей в "доме Минсельхоза" — это монументальная сталинка напротив ВДНХ.

Писатель Дмитрий Быков*

Писатель-иноагент Дмитрий Быков*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Львович Быков

Сообщение Быкова* в соцсети. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Львович Быков

Эмигрировавший в США писатель Дмитрий Быков* отреагировал на события в Курской области со злой иронией:

— "Курском" началось… — написал он, намекая на катастрофу с атомной подлодкой в 2000 году.

Затем Быков* разразился "стихотворением" с рифмой "гнусь – Русь". Доброго слова для страдающих от атак мирных россиян у него не нашлось. Писатель сбросил последнюю маску раньше, когда в декабре 2023 года наговорил на ряд статей УК РФ пранкерам Вовану и Лексусу.

— Я жду не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят. Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет. Позовите меня на Украину, я очень хочу к вам! — выдал Быков*, думая, что разговаривает с Офисом Зеленского. Также по ходу разговора он пообещал все деньги с продаж очередной книги обязательно направить на закупку дронов для ВСУ.

Сейчас "российский писатель" в Итаке — это студгородок Корнеллского университета в штате Нью-Йорк. С ним заключили контракт и выделили ему жильё, относительно скромный коттедж, без излишеств. На Родине у него осталось три квартиры на улице Мосфильмовской около главного здания МГУ. Суммарная цена — до 65 миллионов рублей. При этом его наследники пользуются более дорогой недвижимостью: хоромами в сталинке на Садовом кольце в Тверском районе, трёшкой в брежневке на набережной Тараса Шевченко напротив Дома Правительства и двушкой на Ломоносовском проспекте. Общая стоимость — под 100 миллионов рублей.

* Признаны иностранными агентами.

Авторы Пётр Егоров