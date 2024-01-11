Школа презрения: Почему Божена Рынска ненавидит русских и израильтян и судится за квартиру в Нью-Йорке Российские общественники требуют привлечь к уголовной ответственности светскую обозревательницу Божену Рынска за экстремизм после её жёстких высказываний о русских. Сейчас скандалистка перебралась из Израиля в Латвию, откуда обливает грязью Россию. 10 января, 21:41 Божена Рынска. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bozhenarynska, © Shutterstock

— Русский мир — это быдляцкое днище. Мне курьеры – неграждане Латвии возили мои вещи, которые я не успела перевозчицкой компанией отправить, это животные. Они не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо, они вне морали — животные! — рассказывает беглая светская львица Божена Рынска в своём последнем интервью, данном в Латвии.

С началом спецоперации России на Украине скандалистка вместе с дочерью сбежала в Израиль, чьим паспортом обзавелась ещё в 2019 году. Перед отъездом за границу Рынска начала большую распродажу своего российского имущества.

Бежавшая из России Божена Рынска даёт интервью в Латвии. Фото © YouTube / Новая газета Европа (признана нежелательной в России)

Сначала она продала подарок мужа — медиаменеджера Игоря Малашенко, покончившего жизнь самоубийством в Андалусии (Испания). Это квартира в самом центре Москвы — в Трёхпрудном переулке, что в двух кварталах от Патриарших прудов. Новому владельцу она досталась заметно ниже рынка, при стоимости подобного жилья 55 млн рублей хозяйка жилплощади просила за неё всего 52 млн.

Параллельно через соцсети она продавала свою брендовую одежду, сумочки и даже обручальное кольцо Tiffany. Подписчикам журналистка жаловалась, что испытывает нужду в деньгах, и даже просила предоставить ей на время какую-нибудь пустующую квартиру в Израиле.

Впрочем, на второй родине Рынска задержалась недолго. В том же интервью Израиль она поливала грязью даже похлеще России.

— Я терпеть не могу Израиль. Я всё там не приемлю: отношение к жизни, беспардонность, неумение держать дистанцию, хамство, неопрятность, отношение к людям, необязательность и дикое раздолбайство, — сетовала беглянка.

На замечание интервьюера "Вы будто Россию описываете" Рынска однозначно заявила: "Нет, там гораздо хуже". И если бы ей предложили выбирать между старой и новой родиной, она однозначно выбрала бы Россию. Впрочем, понимание разницы между культурами не мешает ей продолжать считать последнюю "болотом", куда теперь ей путь точно заказан.

Именно поэтому бывшая светская львица переехала в Латвию, где имеет вид на жительство, учит местный язык и клянётся в любви и верности. Дескать, "[духовные] скрепы латышские и [её] собственные — они очень похожи".

С момента побега Рынска так и не работает — по собственным же словам, ей не хватает времени на работу из-за многочисленных судов с родственниками мужа: у Игоря Малашенко, кроме последней жены и дочери, остались ещё бывшая жена Елена Пивоварова и их трое совместных детей. Похоже, скандалистка сейчас проедает вырученные на распродаже имущества деньги и надеется обогатиться на наследстве покойного.

Рынска и её покойный муж, медиаменеджер Игорь Малашенко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Какое имущество осталось после смерти Малашенко

При жизни Малашенко был совсем не беден. Российский политолог и тележурналист, он был одним из создателей телекомпании НТВ, занимал посты генерального директора РГТРК "Останкино" и ТОО "Телекомпания НТВ". Заработанные деньги мужчина вкладывал в недвижимость. Только в Москве у него было несколько квартир в престижных районах и шикарный особняк в посёлке Чигасово на Рублёвке, который, похоже, отошёл Божене.

История с посёлком уходит ещё во времена смены тысячелетий. Тогда Владимир Гусинский, владелец компании "Медиа-Мост", которому принадлежал телеканал НТВ, организовал на этих землях закрытое поселение для верхушки холдинга, а также высокопоставленных чиновников и близких к компании бизнесменов.

Дом Игоря Малашенко — на ту пору замглавы компании "Медиа-Мост" — находился под номером 53 и располагался всего в трёх домах от резиденции самого Гусинского. В 2020 году Рынска занялась его освоением и очень возмущалась завышенными даже для такого уровня поселений коммунальными платежами.

Посёлок Чигасово. Фото © ruzem.com

Малашенко также вкладывался и в зарубежную недвижимость. 64-летний медиаменеджер покончил с собой в шикарном особняке, расположенном в испанском городе Сан-Роке, в одном из закрытых элитных посёлков. Недвижимость площадью 971 кв. метр была оформлена на местную компанию Marimol, владел которой сам Малашенко. Однако незадолго до самоубийства руководить ею стала экс-супруга Елена Пивоварова.

Нью-йоркская квартира раздора

Как минимум три квартиры Малашенко в разное время покупал в Нью-Йорке на престижном острове Манхэттен, где расположены все достопримечательности "столицы мира" — знаменитые небоскрёбы, Таймс-сквер и Центральный парк.

Первая — самая скромная — находится на улице Гудзон, в считаных метрах от одноимённой реки и в четырёх километрах от Таймс-сквер. Площадь квартиры с двумя спальнями — 103 кв. метра, сейчас местные риелторы оценивают её всего в 1 млн долларов.









Вторая находится в роскошном 23-этажном кондоминиуме, расположенном в Верхнем Ист-Сайде, прямо у входа в Сентрал-парк. Площадь этой квартиры — 250 кв. метров, в ней уже четыре спальни. Рыночная стоимость жилья — 5,6 млн долларов.

Суды Рынска с первой семьёй её мужа, похоже, идут за третью квартиру. Жильё площадью 372 квадрата расположено по соседству со вторыми апартаментами — на 91-й улице, это тоже рядом с Сентрал-парком. Жильё Малашенко приобрёл в 2004 году за 5,4 млн долларов. В последние годы там проживали арендаторы. За пять спален, холл площадью 56 квадратов с камином, столовую на 12 персон и элитную встроенную технику они ежемесячно платили до 40 тыс. долларов.















Ходили слухи, что сразу после смерти Малашенко Елена Пивоварова пыталась продать жильё за 10 млн долларов, однако тогда покупателя не нашлось. А сейчас квартира оказалась в центре судебного процесса — Божена Рынска, как последняя законная жена, пытается оставить её себе. В ходе интервью она сообщила, что, похоже, выигрывает суд. Как бы там ни было, по данным американских риелторов, нынешний жилец занимает жилплощадь до 30 июня этого года. Продлевать аренду владелец элитных квадратов не планирует — на это время назначена продажа квартиры. Сейчас её рыночная стоимость составляет 13,5 млн долларов.

Нужно ли возбуждать уголовное дело против Божены Рынска? 0 Однозначно. Она уже перешла все границы Бесполезно, она уже не вернётся в Россию Я не знаю, кто такая Божена Рынска, мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов