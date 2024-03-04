Экс-посол Украины в Казахстане, призывавший убивать русских, объявлен в розыск

Экс-посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский* объявлен в федеральный и международный розыск. Как сообщает ТАСС, также столичный суд санкционировал его заочный арест в рамках уголовного дела, возбуждённого после его призывов убивать как можно больше русских.

"Органом предварительного следствия в рамках расследования уголовного дела в отношении Врублевского* Петра Юрьевича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск", — рассказали агентству в правоохранительных органах.

Суд также удовлетворил ходатайство об избрании бывшему дипломату меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.