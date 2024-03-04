Экс-посол Украины в Казахстане, призывавший убивать русских, объявлен в розыск
Экс-посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский* объявлен в международный розыск
Экс-посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский*. Фото © Сайт Посольства Украины в Казахстане
Экс-посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский* объявлен в федеральный и международный розыск. Как сообщает ТАСС, также столичный суд санкционировал его заочный арест в рамках уголовного дела, возбуждённого после его призывов убивать как можно больше русских.
"Органом предварительного следствия в рамках расследования уголовного дела в отношении Врублевского* Петра Юрьевича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск", — рассказали агентству в правоохранительных органах.
Суд также удовлетворил ходатайство об избрании бывшему дипломату меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Напомним, что в августе 2022 года в соцсетях распространилось видео, на котором посол Украины в Казахстане подчеркнул, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал Врублевского* на ковёр и выразил протест. Позднее посол Украины принёс извинения за свои высказывания. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся. Из-за его возвращения МИД РФ и вызвал диппредставителя Казахстана на беседу. Спустя некоторое время он был снят с должности.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.