Главу узбекского землячества Баратова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Усман Баратов. Обложка © Telegram / Столичный СК
Росфинмониторинг внёс главу Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте ведомства.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые <...> Баратов Усман Акрамович*, 15.05.1958, город Фергана Узбекской ССР)", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее против Баратова* возбудили уголовное дело. Это произошло после того, как он опубликовал пост с оскорблением участников специальной военной операции. Баратов* подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй о возбуждении ненависти либо вражды. 19 января его арестовали.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.