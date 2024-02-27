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27 февраля, 18:01

Главу узбекского землячества Баратова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Усман Баратов. Обложка © Telegram / Столичный СК

Усман Баратов. Обложка © Telegram / Столичный СК

Росфинмониторинг внёс главу Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте ведомства.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые <...> Баратов Усман Акрамович*, 15.05.1958, город Фергана Узбекской ССР)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее против Баратова* возбудили уголовное дело. Это произошло после того, как он опубликовал пост с оскорблением участников специальной военной операции. Баратов* подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй о возбуждении ненависти либо вражды. 19 января его арестовали.

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Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Наталья Исакова
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