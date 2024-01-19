Суд арестовал главу узбекского землячества из-за поста с оскорблением бойцов СВО

"По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса Баратов вину не признал", — рассказали в ГСУ СК РФ по Москве.

Напомним, Баратов прокомментировал дефицит куриных яиц в соцсетях и выложил мем с курицами, порочащий честь российских военных. Позже он отредактировал публикацию, удалив картинку, однако мимо вопиющей несправедливости не смогли пройти российские военкоры, которые обратились в СК. После этого следователи завели на Баратова уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды.