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Суд арестовал главу узбекского землячества из-за поста с оскорблением бойцов СВО

Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества Баратова

19 января, 13:03
Президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов. Обложка © Телеграм-канал ГСУ СК РФ по Москве

Президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов. Обложка © Телеграм-канал ГСУ СК РФ по Москве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал президента Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, который оскорбил в соцсетях участников специальной военной операции.

"По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса Баратов вину не признал", — рассказали в ГСУ СК РФ по Москве.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.

Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского
Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского

Напомним, Баратов прокомментировал дефицит куриных яиц в соцсетях и выложил мем с курицами, порочащий честь российских военных. Позже он отредактировал публикацию, удалив картинку, однако мимо вопиющей несправедливости не смогли пройти российские военкоры, которые обратились в СК. После этого следователи завели на Баратова уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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