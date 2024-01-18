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На главу узбекского землячества завели дело из-за поста с оскорблением бойцов СВО

В Москве возбуждено дело в отношении главы узбекского землячества Баратова

18 января, 15:20
Президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / baratovusman

Президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / baratovusman

В Москве следователи завели уголовное дело на президента Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, который опубликовал пост с оскорблением участников специальной военной операции. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй о возбуждении ненависти либо вражды.

"По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции", — говорится в сообщении СК РФ.

Сейчас Баратов общается со следователями.

Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского
Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского

Напомним, Баратов прокомментировал дефицит куриных яиц в соцсетях и выложил мем с курицами, порочащий честь российских военных. Позже он отредактировал публикацию, удалив картинку, однако мимо вопиющей несправедливости не смогли пройти российские военкоры, которые обратились в СК. После этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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