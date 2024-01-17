СК возбудит дело из-за мема главы "Ватандоша" о яйцах и участниках СВО

Судя по информации и скриншотам в телеграм-каналах, Баратов прокомментировал дефицит куриных яиц в "Одноклассниках" и выложил мем с курицами, порочащий честь российских военнослужащих, которые показывают себя настоящими героями и храбрецами в ходе боевых действий и столкновений с ВСУ. Позже он отредактировал публикацию, удалив картинку, однако мимо вопиющей несправедливости не смогли пройти российские военкоры, которые обратились в СК.