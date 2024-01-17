СК возбудит дело из-за мема главы "Ватандоша" о яйцах и участниках СВО
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поста главы узбекского землячества об СВО
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации президента Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, в которой он оскорбил участников специальной военной операции.
Судя по информации и скриншотам в телеграм-каналах, Баратов прокомментировал дефицит куриных яиц в "Одноклассниках" и выложил мем с курицами, порочащий честь российских военнослужащих, которые показывают себя настоящими героями и храбрецами в ходе боевых действий и столкновений с ВСУ. Позже он отредактировал публикацию, удалив картинку, однако мимо вопиющей несправедливости не смогли пройти российские военкоры, которые обратились в СК.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования", — сообщила пресс-служба Следкома.
А ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вмешался в инцидент с нападением на участника специальной военной операции, которое произошло в Ульяновске. В соцсетях появилась информация о бездействии полиции, а семья военнослужащего начала получать угрозы.
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