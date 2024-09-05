Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны России Павла Попова
Павел Попов. Обложка © Минобороны.рф
Суд арестовал имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова, которого обвинили в мошенничестве на 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Попова, принадлежащее ему на праве собственности, в виде загородного дома и подсобных строений», — говорится в сообщении.
В СК отметили, что суд также наложил арест на автомобили и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», которые принадлежат заместителю начальника Главного управления инновационного развития МО РФ Владимиру Шестерову.
Напомним, ранее арестованному экс-замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи ответственным за парк «Патриот», вместе с сообщниками получил 30 миллионов рублей. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей.
Напомним, 5 августа стало известно о задержании директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Их подозревают в хищении, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей. Ахмедову и Шестерову светит до 10 лет лишения свободы. Шестерова отправили под домашний арест, а Ахмедова — в СИЗО.