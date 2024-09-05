Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны России Павла Попова

Суд арестовал имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова, которого обвинили в мошенничестве на 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Попова, принадлежащее ему на праве собственности, в виде загородного дома и подсобных строений», — говорится в сообщении.