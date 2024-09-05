Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 14:56

Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны России Павла Попова

Павел Попов. Обложка © Минобороны.рф

Павел Попов. Обложка © Минобороны.рф

Суд арестовал имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова, которого обвинили в мошенничестве на 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Попова, принадлежащее ему на праве собственности, в виде загородного дома и подсобных строений», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что суд также наложил арест на автомобили и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», которые принадлежат заместителю начальника Главного управления инновационного развития МО РФ Владимиру Шестерову.

Сытая семья IT-генерала: Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию
Сытая семья IT-генерала: Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию

Напомним, ранее арестованному экс-замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи ответственным за парк «Патриот», вместе с сообщниками получил 30 миллионов рублей. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей.

Напомним, 5 августа стало известно о задержании директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Их подозревают в хищении, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей. Ахмедову и Шестерову светит до 10 лет лишения свободы. Шестерова отправили под домашний арест, а Ахмедова — в СИЗО.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • СК РФ
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров