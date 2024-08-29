Сытая семья IT-генерала: Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию В Москве арестован экс-замминистра обороны России генерал Павел Попов, который курировал систему Центров управления обороны страны. Он проходит по делу о крупном мошенничестве вокруг деятельности парка «Патриот». Откуда у его семьи активы на сотни миллионов? 29 августа, 14:50 Бывший замминистра обороны Павел Попов задержан по делу о коррупции. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

29 августа стало известно о том, что правоохранители задержали ещё одного крупного военного чиновника — Павла Попова. Бывший замминистра обороны стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Это уже третий заместитель Сергея Шойгу, в отношении которого начато расследование.

В чём обвиняют генерала Павла Попова

Обвинение и задержание генерала в запасе Павла Попова не стало особым сюрпризом. Ещё в июне 2024 года президент Владимир Путин отправил в отставку четырёх бывших заместителей Сергея Шойгу, в том числе и Попова, который занимал пост с 2013 года. Всего у Шойгу было 12 заместителей. 67-летний генерал армии Павел Попов долгое время служил замглавы МЧС. Когда он перешёл работать в Минобороны, ему доверили всё инновационное направление: научно-исследовательскую деятельность, центр робототехники и развитие информационных и телекоммуникационных технологий.

Задержание генерала Павла Попова. Видео © Telegram / SHOT

С этим направлением и связано уголовное дело против Попова. Ещё в июне Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по четвёртой части статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы), за что виновникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, генерал Попов и его партнёры занимались махинациями в парке «Патриот». Директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров были арестованы ранее в рамках дела. В СМИ была информация, что последний сотрудничает со следствием. Возможно, он и дал показания на Попова.

235-й гарнизонный военный суд рассмотрел просьбу ГВСУ об аресте экс-замминистра обороны Павла Попова. По данным телеграм-канала SHOT, следователи считают, что Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счёт этого учреждения: использовал стройматериалы для строительства на своей даче и заставлял сотрудников парка работать на своём участке в 3 га бесплатно.

Генерал в запасе Павел Попов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По версии следствия, Попов решил сделать ремонт и провести некоторые строительные работы на своей даче, которая располагается в Красногорском районе. Следователи считают, что теневые доходы экс-замминистра складывались из серого бартера и откатов.

Именно это, по версии следствия, позволило семье чиновника купить недвижимость в престижных районах столицы, Подмосковья и на юге России общей стоимостью в 500 млн рублей.

Экс-замминистра обороны Павел Попов. Фото © ТАСС / Вадим Гришанкин

Как живёт семья генерала Павла Попова

Семья Павла Попова занимает апартаменты в престижном ЖК «Смоленская застава» в столичных Хамовниках (до 75 млн рублей), кирпичный особняк в закрытом коттеджном посёлке «Машкинские холмы» в Новогорске (до 200 млн), пятикомнатную квартиру в таунхаусе в экологически чистом Куркине (до 50 млн) и домовладение на берегу Енисея в лесополосе Красноярска (до 50 млн). Кроме того, семья генерала пользовалась недвижимостью попроще: трёшками в Химках на улице Мельникова и в Куркине на улице Родионова, суммарная стоимость до 50 млн рублей. Возможно, эти активы сдаются в аренду.





Сын Попова Роман наладил бизнес на одежде и амуниции, он продавал всё это через интернет по меньшей мере в течение двух лет, пишет SHOT. В ход пошли форма, обувь, рюкзаки и тактические шлемы. Изданию удалось выяснить, что с «молотка» пошло 24 позиции. Сыну генерала 43 года, он является владельцем 110-метровой квартиры в Подмосковье, кадастровая стоимость такого имущества на данный момент составляет 35 млн рублей.

Роман Попов и его супруга Ирина ещё пользовались студией в ЖК «Новый Эдем» в деревне Гаврилково под Красногорском, двушкой в ЖК «Заречная слобода» в Ивантеевке. У молодой семьи всё хорошо с деньгами: супруга увлекается бодибилдингом, много путешествует по экзотическим странам.

Невестка Павла Попова Ирина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _popova_fit

Биография Павла Попова

Будущий генерал родился в 1957 году в Красноярске. С 1978 года его биография связана с вооружёнными силами — он закончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. Как и многие соратники Шойгу по Минобороны, прошёл через МЧС — с 1996 по 2004 годы возглавлял Восточно-Сибирский и Сибирский региональные центры Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, позже руководил Академией гражданской защиты МЧС России. С 2008 по 2013 годы был замминистра в МЧС.

Генерал армии — 67-летний Павел Попов — в Минобороны переведён в ноябре 2013 года. В оборонном ведомстве ему доверили инновации и научно-исследовательскую деятельность. Награждён орденами и медалями: орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Предполагаемая супруга Попова — Лариса Попова. Фото © VK / Лариса Попова

Откуда у семьи генерала столько недвижимости? 0 Заработали честным трудом Возможно, всё куплено на коррупционные доходы Всё это построили бесплатно за счёт ресурсов Минобороны Пусть с этим разбирается контрразведка и следователи