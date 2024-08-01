Торговый король Минобороны: Что известно о задержании миллионера из "Военторга" Павлова В рамках дела об аферах при закупках для нужд Минобороны арестован гендиректор старейшей торговой сети АО "Военторг" Владимир Павлов. Life.ru выяснил, что он успешный бизнесмен, ранее упоминался в скандалах при госзакупках, а у его семьи была недвижимость на 1 млрд. 1 августа, 12:41 Генеральный директор "Военторга" Владимир Павлов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

В Москве задержан руководитель АО "Военторг". Возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Согласно данным ЕГРЮЛ, должность генерального директора предприятия с 2012 года занимает Владимир Павлов. Также задержан владелец фирмы, с которой он сотрудничал.

"Военторг" — одна из старейших профильных торговых сетей в России. Холдинг принадлежит Минобороны и специализируется на питании и экипировке военнослужащих, продаёт армейские вещи в собственных магазинах. Выручка с учётом доходов дочерних предприятий превышает сто миллиардов. Штаб-квартира "Военторга" находится в дореволюционном доме на Садовнической набережной в центре Москвы.

За что задержан руководитель "Военторга"

По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники "Военторга" совместно с бизнесменами организовали группировку и похитили не менее 400 миллионов рублей на поставках в армию армейских несессеров. В стандартную комплектацию набора входят восемнадцать наименований, среди которых зубная паста и щётка, шампунь, гель для душа, все бритвенные принадлежности, полотенце, расчёска и прочие необходимые предметы личной гигиены. В комплектацию армейского несессера РФ для офицеров добавлены одеколон и раскладной ножик.

Генеральный директор "Военторга" Владимир Павлов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Следователи считают, что схема хищения была примерно такой: бизнесмены закупали несессеры у производителя и продавали военным по завышенным ценам. Общая сумма заключённых госконтрактов, в которых фигурирует этот товар, составляет около 625 миллионов рублей, поэтому получается, что 400 миллионов государство переплатило.

Известно, что главе "Военторга" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). В соответствии с ней фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, сообщается, что суд в Москве уже арестовал имущество фигурантов дела.

По данным пресс-центра МВД, в офисах "Военторга" и коммерсантов прошли 64 обыска, изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Уже допрошено более 30 свидетелей.

Как дело "Военторга" может быть связано с генералом Булгаковым

Вполне возможно, главу "Военторга" мог сдать бывший главный тыловик Минобороны, замминистра обороны Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции неделей ранее. Его подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. Ущерб от махинаций экс-замминистра обороны Булгакова оценён в 1,3 миллиарда рублей.

Генерал Дмитрий Булгаков. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Показания на генерала дали арестованные ранее за растрату топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат" из Липецкой области. С 2014 по 2021 год компания выпускала сухпайки и получила госконтракты на сумму 562 миллиона рублей. Все они были от Минобороны, МВД, ФТС и… "Военторга".

Сейчас следователи проверяют лоббировавшего пищевой комбинат замминистра обороны на причастность к хищениям в "Военторге". По данным следствия, в то время, когда осуществлялись кражи на несессерах, генерал курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ.

Чем прославился Владимир Павлов

В последнее время (в том числе и в связи с проведением СВО) данные о госконтрактах, связанных с Минобороны, засекречены. Однако о деятельности Павлова в должности директора "Военторга" можно получить представление из контрактов, заключённых ранее.

Руководитель АО "Военторг" Владимир Павлов, руководитель департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Алексей Лемякин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров (слева направо) во время пресс-подхода в день открытия комплекса по изготовлению военной экипировки компании АО "Военторг". Фото © ТАСС / Дмитрий Ахмадуллин

Например, в 2020–2022 годах головная компания "Военторга" заключила 300 госконтрактов на 8,8 миллиарда рублей как заказчик и 96 госконтрактов на 7,3 миллиарда рублей как поставщик. При этом некоторые фирмы появлялись аккурат перед крупными госконтрактами, осваивали их и исчезали.

Один из таких поставщиков — столичное предприятие "ПО Текстильснабпром". Оно было учреждено тогда же, когда Владимир Павлов возглавил "Военторг". В 2014–2016 годах организации заключили между собой госконтракты на 5,9 миллиарда рублей, а в 2018-м "ПО Текстильснабпром" самоликвидировалось.

Эта же судьба постигла московскую фирму "Миралайн" и петербургскую "СВР". Обе появились в 2014-м, выиграли тендеры "Военторга" суммарно на 2,1 миллиарда рублей и в 2019-м закрылись. Трикотажная фабрика "Заречье" была основана задолго до назначения Павлова. Заполучив в 2015 году контракты на 700 миллионов, тоже начала расформировываться.

Магазин "Военторг". Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Недвижимость семьи на миллиард

В отличие от бойцов СВО, жаловавшихся на недостаток обеспечения на фронте, семья главы "Военторга" Владимира Павлова процветает.

Как ранее выяснил Life.ru, руководитель "Военторга" жил на Рублёвке — в роскошном особняке в посёлке Горки-9/2. Цена подобной недвижимости — 100–300 миллионов рублей. Его сын Андрей и невестка Ирина — в ЖК бизнес-класса "Серебряный парк" в экологически чистом районе столицы на улице Паршина. Следом за ними в элитный комплекс переехали старший и средний сыновья Павлова с жёнами, дочь с мужем и внучки.

ЖК бизнес-класса "Серебряный парк". Фото © Ingrad.ru

Каждой из семей досталось по квартире. Например, в распоряжении дочери оказались апартаменты площадью 142 квадрата стоимостью около 100 миллионов рублей.

Застройщиком ЖК выступил холдинг "Инград". Владимир Павлов в нём до сих пор состоит в совете директоров.

Кстати, дочь и зять директора "Военторга" жили на два дома. Помимо квартиры в "Серебряном парке", у них была жилплощадь стоимостью до 90 миллионов рублей в экспериментальном посёлке "Эдем" в подмосковном Красногорске.

Экспериментальный посёлок "Эдем" в подмосковном Красногорске. Фото © Yandex.ru

Супруга главы семейства — 63-летняя Елена Павлова — занимала просторные апартаменты площадью 123 квадрата в ЖК "Реноме" на улице Новослободской в центре столицы. Цена недвижимости — около 56 миллионов рублей.

Как зарабатывают члены семьи Павлова

Генеральный директор "Военторга" до самого последнего совмещал текущую работу со своим ресторанным бизнесом. Павлов владеет пакетом в 37,5% компании "Консул", управляющей банкетным залом в историческом здании Дипломатической академии на улице Остоженка — в самом дорогом квартале Москвы. До недавнего времени "Консул" регулярно заключал госконтракты на организацию питания для высоких гостей. Ежегодно фирма делает выручку в 20–30 миллионов рублей.

Ещё один ресторанный актив семьи Павлова — столичный паб "Гроссбир" в Большом Овчинниковском переулке. Выручка заведения растёт год от года и в прошлом году превысила 55 миллионов рублей. Владельцы — дети Владимира Павлова: дочь Наталья Мазур и сын Александр. Гендиректор — зять Андрей Мазур. Похоже, они также получали доход как рантье — по их телефонам через портал "Авито" сдавались четыре квартиры в московском регионе на длительный срок.

Дочь гендиректора "Военторга" Наталья Мазур. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Кстати, Александр Павлов также контролирует две компании-близняшки с единым адресом в Химках и одинаковым названием "Лифтовые инновации". Эта организация обслуживает свыше трёх тысяч лифтов в регионе. На её сайте есть информация, что одним из основных заказчиков является "Военторг". Суммарно "Лифтовые инновации" за прошлый год выручили 216 миллионов рублей.

Как наказать руководителя "Военторга", если он занимался махинациями при закупках для Минобороны? 0 Нужно его осудить и отправить в зону СВО, пусть там искупает вину Нужно его судить и конфисковать всё имущество, в том числе у членов семьи Он должен возместить весь причинённый ущерб