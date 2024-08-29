СК задержал ещё одного генерала Попова по делу о мошенничестве
СК сообщил о задержании экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве
Генерал армии Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Правоохранительные органы задержали экс-заместителя министра обороны РФ, генерала армии Павла Попова. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.
В 2021-2024 годах Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка подмосковного «Патриот». По данным следствия, в этот период генерал армии обогатился за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.
Правоохранители установили, что Попов за счёт парка организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку разных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе Московской области. Помимо этого, через своих подчинённых он принуждал коммерческие организации, имеющие договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. Оплату Попов не вносил. Когда дом был построен, а участок площадью три гектара благоустроен, генерал армии продолжил обеспечивать за счёт средств парка техническое и хозяйственное обслуживание участка.
Кроме этого участка, Попов и его семья владеют многочисленными объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Общая их стоимость превышает 500 млн рублей. В рамках уголовного дела правоохранители проверяют законность приобретения этого имущества.
Павел Попов родился в Красноярске в 1957 году. В 2015-м получил звание генерала армии. Пост замминистра обороны занимал с 2013 по 2024 год.
Напомним, директора парка "Патриот" Ахмедова и замглавы ГУ иновационного развития Минобороны Владимира Шестерова арестовали 5 августа. Они проходят по делу о хищении средств, выделенных на работу парка "Патриот". Производство ведётся по статье "Мошенничество". Чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей. Ахмедов отказался признавать вину в хищении средств. Его отправили в СИЗО, там он пробудет до 21 сентября.