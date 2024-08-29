СК задержал ещё одного генерала Попова по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали экс-заместителя министра обороны РФ, генерала армии Павла Попова. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

В 2021-2024 годах Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка подмосковного «Патриот». По данным следствия, в этот период генерал армии обогатился за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.

Правоохранители установили, что Попов за счёт парка организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку разных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе Московской области. Помимо этого, через своих подчинённых он принуждал коммерческие организации, имеющие договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. Оплату Попов не вносил. Когда дом был построен, а участок площадью три гектара благоустроен, генерал армии продолжил обеспечивать за счёт средств парка техническое и хозяйственное обслуживание участка.

Кроме этого участка, Попов и его семья владеют многочисленными объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Общая их стоимость превышает 500 млн рублей. В рамках уголовного дела правоохранители проверяют законность приобретения этого имущества.