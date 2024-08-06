Директор парка "Патриот" Ахмедов обжаловал арест по делу о хищении

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, который арестовал полковника запаса, пишет ТАСС.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова", — сказала представитель суда, уточнив, что точная дата заседания пока не определена.