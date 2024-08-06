Директор парка "Патриот" Ахмедов обжаловал арест по делу о хищении
Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, который арестовал полковника запаса, пишет ТАСС.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова", — сказала представитель суда, уточнив, что точная дата заседания пока не определена.
Напомним, директора парка "Патриот" Ахмедова и замглавы ГУ иновационного развития Минобороны Владимира Шестерова арестовали 5 августа. Они проходят по делу о хищении средств, выделенных на работу парка "Патриот". Производство ведётся по статье "Мошенничество". Чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей. Ахмедов отказался признавать вину в хищении средств. Его отправили в СИЗО, там он пробудет до 21 сентября.