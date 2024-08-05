Суд ещё 3 августа отправил в СИЗО главу парка "Патриот" Ахмедова

Директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, ставшего фигурантом дела о хищении бюджетных средств, ещё 3 августа отправили в СИЗО. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, рассказали журналистам в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова ещё в минувшую субботу, 3 августа", — сказал собеседник ТАСС.

Чиновник пробудет под стражей до 21 сентября. Уточняется, что фигурант не является военнослужащим. Что касается ходатайства об аресте другого фигуранта — замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова — то оно в суд пока не поступало.