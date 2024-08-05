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5 августа, 13:25

Суд ещё 3 августа отправил в СИЗО главу парка "Патриот" Ахмедова

Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru

Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru

Директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, ставшего фигурантом дела о хищении бюджетных средств, ещё 3 августа отправили в СИЗО. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, рассказали журналистам в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова ещё в минувшую субботу, 3 августа", — сказал собеседник ТАСС.

Чиновник пробудет под стражей до 21 сентября. Уточняется, что фигурант не является военнослужащим. Что касается ходатайства об аресте другого фигуранта — замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова — то оно в суд пока не поступало.

Директора парка "Патриот" Ахмедова задержали прямо на рабочем месте
Директора парка "Патриот" Ахмедова задержали прямо на рабочем месте

Напомним, Следком сообщил о задержании Вячеслава Ахмедова и Владимира Шестерова. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на работу парка "Патриот". Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. СМИ писали, что сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей.

Матвей Константинов
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