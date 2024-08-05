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5 августа, 12:48

Директора парка "Патриот" Ахмедова задержали прямо на рабочем месте

Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru

Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru

Директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, проходящего по делу о хищении бюджетных средств, задержали прямо на рабочем месте. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

Потерпевшей стороной признано Минобороны. В целях погашения ущерба следствие наложило обеспечительные меры на активы Ахмедова и замначальника главного "инноватора" ведомства генерал-майора Владимира Шестерова. Та же участь постигла счета компаний, который, как считают в органах, связаны с фигурантами.

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Напомним, 5 августа Следком сообщил о задержании Вячеслава Ахмедова и Владимира Шестерова. Они проходят по делу о хищении средств, выделенных на работу парка "Патриот". Производство ведётся по статье "Мошенничество". Чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей.

Матвей Константинов
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