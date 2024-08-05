Директора парка "Патриот" Ахмедова задержали прямо на рабочем месте

Директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, проходящего по делу о хищении бюджетных средств, задержали прямо на рабочем месте. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

Потерпевшей стороной признано Минобороны. В целях погашения ущерба следствие наложило обеспечительные меры на активы Ахмедова и замначальника главного "инноватора" ведомства генерал-майора Владимира Шестерова. Та же участь постигла счета компаний, который, как считают в органах, связаны с фигурантами.