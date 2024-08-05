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5 августа, 11:50

Директора парка "Патриот" и замначальника ГУ МО по инновациям задержали по делу о хищении

Задержаны директор парка "Патриот" Ахмедов и замглавы Управления МО Шестеров

Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru

Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru

Следком сообщил о задержании директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Они проходят по статье "Мошенничество".

"Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что чиновники и неназванные соучастники причастны к хищению средств, выделенных из Бюджета на работу парка и конгрессно-выставочного центра. Ахмедова уже отправили в СИЗО, а вопрос о мере пресечения для Шестерова пока решается.

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Матвей Константинов
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