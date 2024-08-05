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5 августа, 09:35

СК возбудил дело из-за поставок некачественных деталей для военных самолётов

ТАСС: СК завёл дело из-за поставок некачественных подшипников для Ил-76

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за поставок некачественных деталей для военно-транспортных самолётов Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Возбуждено уголовное дело по статье 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) после поставок некачественных подшипников для военно-транспортных самолётов", — сказал собеседник агентства.

Предварительно, сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. Какие-либо другие детали дела не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ понесло ущерб в 130 миллионов рублей из-за поставок неисправных деталей для Ил-76. После первых вылетов стало ясно, что на самолётах стоят контрафактные подшипники.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны признают потерпевшей стороной в рамках дела о хищениях в АО "Военторг". Ведомство может затребовать более 400 млн рублей ущерба, сообщали СМИ.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Демьянова
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