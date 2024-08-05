СК возбудил дело из-за поставок некачественных деталей для военных самолётов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за поставок некачественных деталей для военно-транспортных самолётов Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Возбуждено уголовное дело по статье 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) после поставок некачественных подшипников для военно-транспортных самолётов", — сказал собеседник агентства.

Предварительно, сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. Какие-либо другие детали дела не раскрываются.