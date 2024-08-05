СК возбудил дело из-за поставок некачественных деталей для военных самолётов
ТАСС: СК завёл дело из-за поставок некачественных подшипников для Ил-76
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за поставок некачественных деталей для военно-транспортных самолётов Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Возбуждено уголовное дело по статье 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) после поставок некачественных подшипников для военно-транспортных самолётов", — сказал собеседник агентства.
Предварительно, сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. Какие-либо другие детали дела не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ понесло ущерб в 130 миллионов рублей из-за поставок неисправных деталей для Ил-76. После первых вылетов стало ясно, что на самолётах стоят контрафактные подшипники.
Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны признают потерпевшей стороной в рамках дела о хищениях в АО "Военторг". Ведомство может затребовать более 400 млн рублей ущерба, сообщали СМИ.
ТАСС / Сергей Карпухин