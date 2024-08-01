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Регион
1 августа, 07:17

Минобороны может затребовать более 400 миллионов ущерба по делу о хищениях в "Военторге"

Минобороны станет потерпевшей стороной в деле о хищениях в АО "Военторг"

Министерство обороны России признают потерпевшей стороной в рамках дела о хищениях в АО "Военторг". Об этом стало известно из источников в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

"В ходе судебных разбирательств министерство сможет заявить иск о возмещении ущерба в полном объёме, а это более 400 миллион рублей", — доложил источник.

Задержанному за хищения главе "Военторга" грозит серьёзный срок
Задержанному за хищения главе "Военторга" грозит серьёзный срок

Напомним, что о задержании руководителя "Военторга" стало известно 1 августа. Ему инкриминируют хищение средств при исполнении госконтрактов для Министерства обороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле присутствуют фигуранты из разных регионов России. Их имущество уже попало под арес. Подробнее о том, как живёт Владимир Павлов и его семья, — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Николай Рюмин
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