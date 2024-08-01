Задержанному за хищения главе "Военторга" грозит серьёзный срок

Руководителю акционерного общества "Военторг", задержанному по делу о хищениях на армейских "несесcорах", грозит до десяти лет свободы. Это следует из Уголовного кодекса России.

Именно такое наказание предусмотрено статьёй "Мошенничество в особо крупном размере". Если же следствие выявит другие эпизоды преступления, то ответственность может быть более серьёзной. Официально имя фигуранта не оглашалось, однако, судя по официальному сайту организации, гендиректором является Владимир Павлов.