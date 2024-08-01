Задержанному за хищения главе "Военторга" грозит серьёзный срок
Руководителю "Военторга" грозит до десяти лет колонии по статье о мошенничестве
Руководителю акционерного общества "Военторг", задержанному по делу о хищениях на армейских "несесcорах", грозит до десяти лет свободы. Это следует из Уголовного кодекса России.
Именно такое наказание предусмотрено статьёй "Мошенничество в особо крупном размере". Если же следствие выявит другие эпизоды преступления, то ответственность может быть более серьёзной. Официально имя фигуранта не оглашалось, однако, судя по официальному сайту организации, гендиректором является Владимир Павлов.
Напомним, о задержании руководителя "Военторга" стало известно 1 августа. Его подозревают в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле присутствуют фигуранты их нескольких регионов России. Их имущество уже арестовано. Подробнее о том, как живёт Павлов и его семья, — в материале Life.ru.
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