Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении денежных средств
По делу о хищениях при выполнении госконтрактов задержан глава АО "Военторг"
В рамках уголовного дела о хищении денежных средств задержан руководитель АО "Военторг". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Руководитель АО "Военторг" и бенифициар подконтрольных организаций были доставлены в следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий с их участием", — заявила Волк.
Следствие установило, что в 2019 году глава и сотрудники "Военторга" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Псковской области вступили в сговор и заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на сумму около 625 миллионов рублей. При этом цена контрактов была завышена на сумму свыше 400 млн рублей. Чтобы доказать вину группировки следователи допросили более 30 свидетелей и провели 64 обыска.
Таким образом, в результате этих преступных действий российское оборонное ведомство и казна страны потерпела ущерб в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подогреваемые задержаны, им предъявлены обвинения.
Имени задержанных МВД не указало. По информации, опубликованной на сайте "Военторга", учреждение с 2012 года возглавляет Владимир Павлов. Как живёт он и его семья — в материале Life.ru.
Ранее задержали по делу о коррупции бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. При обысках дома у него обнаружили картины и мозаики с изображением самого госслужащего и ряда людей, которые занимают руководящие должности. Генерала армии подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В деле также фигурируют четыре организации. Суд отправил Булгакова в СИЗО, но вину он не признаёт. Также арестованы три совладельца АО "Грязинский пищевой комбинат". Компания, по данным следствия, была в сговоре с Булгаковым и заменяла говядину на свинину в питании солдат
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