Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении денежных средств

В рамках уголовного дела о хищении денежных средств задержан руководитель АО "Военторг". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Руководитель АО "Военторг" и бенифициар подконтрольных организаций были доставлены в следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий с их участием", — заявила Волк.

Следствие установило, что в 2019 году глава и сотрудники "Военторга" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Псковской области вступили в сговор и заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на сумму около 625 миллионов рублей. При этом цена контрактов была завышена на сумму свыше 400 млн рублей. Чтобы доказать вину группировки следователи допросили более 30 свидетелей и провели 64 обыска.

Таким образом, в результате этих преступных действий российское оборонное ведомство и казна страны потерпела ущерб в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подогреваемые задержаны, им предъявлены обвинения.