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Регион
30 июля, 15:01
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Дома у экс-министра обороны Булгакова нашли множество его парадных портретов

Во время обысков дома у экс-министра обороны Дмитрия Булгакова, который находится под стражей по делу о коррупции, были обнаружены картины и мозаики с изображением самого служащего и ряда людей, которые занимают руководящие должности. Об этом сообщает SHOT.

  • Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
    Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
  • Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
    Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
  • Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
    Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
  • Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
    Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
  • Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
    Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
  • Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
    Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
  • Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT
    Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT

Картины в доме Дмитрия Булгакова. Фото © SHOT

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На некоторых изображениях грудь Булгакова увешана наградами. Судя по экспонатам, генерал был неравнодушен к дореволюционной русской армии.

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Напомним, 69-летний экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который на этом посту отвечал за снабжение армии питанием, был задержан по делу о коррупции. Генерала подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В деле также фигурируют четыре организации. Суд отправил его в СИЗО, но вину генерал не признаёт. Также арестованы три совладельца АО "Грязинский пищевой комбинат" — Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Компания, по данным следствия, была в сговоре с Булгаковым и заменяла говядину на свинину в питании солдат.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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