Судья огласила баснословный ущерб от махинаций генерала Булгакова
Ущерб от махинаций с пайками экс-замминистра обороны Булгакова оценён в 1,3 млрд
Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Преступные действия экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова привели к ущербу для государства в размере 1,3 миллиарда рублей. Эти данные огласила судья во время заседания в Мосгорсуде.
"В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей", — зачитала судья.
Напомним, по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за снабжение армии питанием. Генерала подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В деле также фигурируют четыре компании. Суд отправил его в СИЗО, банковские счета, активы и имущество Булгакова арестованы. При этом вину генерал не признаёт. Также арестованы три совладельца АО "Грязинский пищевой комбинат" — Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Компания, по данным следствия, была в сговоре с Булгаковым и заменяла говядину в питании для солдат дешёвой свининой.