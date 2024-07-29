Судья огласила баснословный ущерб от махинаций генерала Булгакова

Ущерб от махинаций с пайками экс-замминистра обороны Булгакова оценён в 1,3 млрд

Преступные действия экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова привели к ущербу для государства в размере 1,3 миллиарда рублей. Эти данные огласила судья во время заседания в Мосгорсуде.