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Регион
29 июля, 10:08

Песков: Путин в курсе событий по делу генерала Булгакова

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Президент РФ Владимир Путин в курсе событий по делу экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, президент в курсе событий", — отметил представитель Кремля, не став комментировать ход дела.

У генерала Булгакова была дача в сирийском Тартусе
У генерала Булгакова была дача в сирийском Тартусе

Напомним, 26 июля стало известно, что по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за снабжение армии. Генерала подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В деле также фигурируют четыре компании. Суд отправил его в СИЗО, банковские счета, активы и имущество Булгакова арестованы. При этом вину генерал не признаёт.

Александра Вишнякова
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