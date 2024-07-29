Песков: Путин в курсе событий по делу генерала Булгакова
Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Президент РФ Владимир Путин в курсе событий по делу экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, президент в курсе событий", — отметил представитель Кремля, не став комментировать ход дела.
Напомним, 26 июля стало известно, что по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за снабжение армии. Генерала подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В деле также фигурируют четыре компании. Суд отправил его в СИЗО, банковские счета, активы и имущество Булгакова арестованы. При этом вину генерал не признаёт.