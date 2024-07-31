В деле арестованного генерала Булгакова фигурирует умерший в СИЗО бизнесмен

Умерший в московском СИЗО № 4 ("Медведь") бизнесмен Игорь Котельников был фигурантом дела экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова. Предприниматель также мог быть знаком с предполагаемыми соучастниками бывшего замминистра.

Как уточняет ТАСС, Котельникову предъявили обвинение в присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере. В материалах дела говорится, что бизнесмен был тесно связан с компаниями ООО "Консервпаклам", ООО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно". Эти фирмы, в свою очередь, фигурируют в деле Булгакова. Следствие считает, что бенефициарами данных компаний были совладельцы "Грязинского пищевого комбината", интересы которого лоббировал экс-замглавы Минобороны