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31 июля, 09:23

В деле арестованного генерала Булгакова фигурирует умерший в СИЗО бизнесмен

Дмитрий Булгаков. Обложка © VK / Минобороны России

Дмитрий Булгаков. Обложка © VK / Минобороны России

Умерший в московском СИЗО № 4 ("Медведь") бизнесмен Игорь Котельников был фигурантом дела экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова. Предприниматель также мог быть знаком с предполагаемыми соучастниками бывшего замминистра.

Как уточняет ТАСС, Котельникову предъявили обвинение в присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере. В материалах дела говорится, что бизнесмен был тесно связан с компаниями ООО "Консервпаклам", ООО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно". Эти фирмы, в свою очередь, фигурируют в деле Булгакова. Следствие считает, что бенефициарами данных компаний были совладельцы "Грязинского пищевого комбината", интересы которого лоббировал экс-замглавы Минобороны

Напомним, суд арестовал Котельникова по обвинению в хищениях в начале июня, чуть более чем через месяц он умер от остановки сердца в СИЗО.

Как ранее сообщал Life.ru, бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. При обысках дома у него обнаружили картины и мозаики с изображением самого госслужащего и ряда людей, которые занимают руководящие должности. Генерала армии подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В деле также фигурируют четыре организации. Суд отправил Булгакова в СИЗО, но вину он не признаёт. Также арестованы три совладельца АО "Грязинский пищевой комбинат". Компания, по данным следствия, была в сговоре с Булгаковым и заменяла говядину на свинину в питании солдат.

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Наталья Демьянова
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