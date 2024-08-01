Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 02:27

Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении у Минобороны

РИАН: Суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в МО РФ

Столичный суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга", которые подозреваются в хищении средств у российского оборонного ведомства в особо крупном размере. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела", — сообщил он.

Генерала Булгакова с подельником уличили в подмене мяса в сухпайках для солдат на свинину
Генерала Булгакова с подельником уличили в подмене мяса в сухпайках для солдат на свинину

О задержании руководителя "Военторга" стало известно 1 августа. Он подозревается в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны в особо крупном размере. Имени задержанного МВД не указало. По информации, опубликованной на сайте "Военторга", учреждение с 2012 года возглавляет Владимир Павлов. Как живёт он и его семья — в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров