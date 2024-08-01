Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении у Минобороны

Столичный суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга", которые подозреваются в хищении средств у российского оборонного ведомства в особо крупном размере. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

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О задержании руководителя "Военторга" стало известно 1 августа. Он подозревается в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны в особо крупном размере. Имени задержанного МВД не указало. По информации, опубликованной на сайте "Военторга", учреждение с 2012 года возглавляет Владимир Павлов. Как живёт он и его семья — в материале Life.ru.