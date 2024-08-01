МВД просит арестовать фигурантов дела "Военторга" о хищении у Минобороны
Владимир Павлов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
МВД направило в Мещанский районный суд Москвы ходатайство о заключении под стражу фигурантов дела о хищении в Минобороны на контрактах с "Военторгом". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Мои коллеги — следователи следственного департамента МВД России — направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны РФ", — говорится в сообщении в телеграм-канале Волк.
Напомним, что о задержании руководителя "Военторга" сообщили 1 августа. Ему вменяют хищение средств при исполнении госконтрактов для Министерства обороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле фигурируют лица из разных регионов России. Их имущество было арестовано. Подробнее о том, как красиво живёт Владимир Павлов и его семья, — в материале Life.ru.