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5 августа, 06:12

Минобороны потеряло 130 миллионов рублей из-за запчастей для Ил-76 с поддельными документами

"Известия": Бракованные подшипники для Ил-76 нанесли МО ущерб в 130 миллионов

Военно-транспортный самолёт Ил-76. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shuravi07

Военно-транспортный самолёт Ил-76. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shuravi07

Минобороны РФ понесло ущерб в 130 миллионов рублей из-за поставок неисправных деталей для самолётов ИЛ-76. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

После первых вылетов стало ясно, что на самолётах стоят контрафактные подшипники. Оказалось, что их поставляли по поддельным документам. Следком уже возбудил уголовное дело по статье 201.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ в отношении неустановленных должностных лиц Балашихинского литейно-механического завода.

Завод закупил неисправные колёса, которые не проходили по требованиям конструкторской документации. Тогда все лицензии Минобороны подделали и поставили в филиал "Ил". В результате этих махинаций сломались пять самолётов Ил-76МД-90А. По мнению следствия, менеджеры завода специально подделали документы, пытаясь избежать ответственности и штрафов за задержки в поставках. В них утверждалось, что детали приобрели у Самарского подшипникового завода.

МВД просит арестовать фигурантов дела "Военторга" о хищении у Минобороны
МВД просит арестовать фигурантов дела "Военторга" о хищении у Минобороны

Ранее Life.ru рассказывал, что Министерство обороны России признают потерпевшей стороной в рамках дела о хищениях в АО "Военторг". В деле присутствуют фигуранты из разных регионов России. Их имущество уже попало под арест. Руководитель был задержан 1 августа.

Николай Рюмин
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