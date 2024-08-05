Минобороны потеряло 130 миллионов рублей из-за запчастей для Ил-76 с поддельными документами

Минобороны РФ понесло ущерб в 130 миллионов рублей из-за поставок неисправных деталей для самолётов ИЛ-76. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

После первых вылетов стало ясно, что на самолётах стоят контрафактные подшипники. Оказалось, что их поставляли по поддельным документам. Следком уже возбудил уголовное дело по статье 201.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ в отношении неустановленных должностных лиц Балашихинского литейно-механического завода.

Завод закупил неисправные колёса, которые не проходили по требованиям конструкторской документации. Тогда все лицензии Минобороны подделали и поставили в филиал "Ил". В результате этих махинаций сломались пять самолётов Ил-76МД-90А. По мнению следствия, менеджеры завода специально подделали документы, пытаясь избежать ответственности и штрафов за задержки в поставках. В них утверждалось, что детали приобрели у Самарского подшипникового завода.