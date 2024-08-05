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5 августа, 12:12

Сумма хищений при госзакупках в парке "Патриот" составляет более 40 млн

Сумма хищений при госзакупках в парке "Патриот" составляет более 40 млн рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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СК возбудил дело из-за поставок некачественных деталей для военных самолётов

Напомним, ранее СК РФ сообщил о задержании директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Они проходят по статье "Мошенничество". Ахмедову и Шестерову может грозитт до 10 лет лишения свободы.

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Telegram/Парк Патриот

Александра Вишнякова
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