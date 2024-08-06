Директор парка "Патриот" Ахмедов не признал вину в хищении бюджетных средств
Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru
Директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, арестованный по делу о хищении бюджетных средств, не признаёт вину. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Полковник запаса считает, что его действия не носили криминального характера.
"Он считает себя невиновным, так как, по его мнению, его действия <...> лежат в плоскости гражданско-хозяйственных отношений", — сказал собеседник ТАСС.
Что касается замначальника ГУ инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова, также задержанного по делу, то с ним следственные действия ещё продолжаются. И уже сегодня, 6 августа, следствие выйдет в военный с суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Напомним, 5 августа Следственный комитет сообщил о задержании Вячеслава Ахмедова и Владимира Шестерова. Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств, изначально выделенных на работу парка "Патриот". Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантам грозит серьёзный срок. СМИ писали, что ущерб от их действий превышает 40 миллионов рублей. Ахмедова уже отправили в СИЗО. Оба сотрудничают со следствием.