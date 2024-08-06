Директор парка "Патриот" Ахмедов не признал вину в хищении бюджетных средств

Директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, арестованный по делу о хищении бюджетных средств, не признаёт вину. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Полковник запаса считает, что его действия не носили криминального характера.

"Он считает себя невиновным, так как, по его мнению, его действия <...> лежат в плоскости гражданско-хозяйственных отношений", — сказал собеседник ТАСС.