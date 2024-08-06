Фигуранты дела о махинациях в парке "Патриот" сотрудничают со следствием

Фигуранты дела о хищениях средств из бюджета страны, выделенных на работу подмосковного парка "Патриот", сотрудничают со следствием. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник.

Речь идёт о руководителе парка Вячеславе Ахмедове и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майоре Владимире Шестерове. Директор "Патриота" уже отправлен в СИЗО.

"Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием", — сообщил собеседник агентства.