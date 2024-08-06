Фигуранты дела о махинациях в парке "Патриот" сотрудничают со следствием
РИА "Новости": Директор "Патриота" и генерал Шестеров сотрудничают со следствием
Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров. Обложка © parkpatriot.ru / Минобороны РФ
Фигуранты дела о хищениях средств из бюджета страны, выделенных на работу подмосковного парка "Патриот", сотрудничают со следствием. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник.
Речь идёт о руководителе парка Вячеславе Ахмедове и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майоре Владимире Шестерове. Директор "Патриота" уже отправлен в СИЗО.
"Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, что о задержании директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова стало известно 5 августа. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на работу парка. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы