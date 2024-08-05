Супруга генерала Шестерова владела элитной недвижимостью в Подмосковье, пишут СМИ

Задержанные по делу о хищении бюджетных средств директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров оказались не чужды богатой жизни. Подробнее о состоянии чиновников пишет Mash.

Так, Ахмедов был прописан в трёх квартирах в Москве, причём в "топовых" районах — в двух минутах от станции метро "Маякоская", на Левобережной и Зеленоградской улицах. Там же зарегистрированы дети чиновника. Также семья владеет квартирой в посёлке Мулино Нижегородской области.

За последние десять лет расхититель бюджета обзавёлся нехилым автопарком: Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Некоторые машины были проданы перед назначением на пост директора. Более того, вероятно, в 2013 году он стал жертвой мошенников — кто-то от имени Ахмедова указывал месячный доход в девять тысяч рублей и подавал документы на получение шести тысяч рублей в долг. Всего неизвестные взяли на него пять микрокредитов.

Что касается Шестерова, то у него, помимо "харлея" и пары авто, есть Skoda Karoq и участок на 1500 "квадратов" в районе подмосковной деревни Землино. К слову о мотоцикле: у офицера нет прав категории "А".