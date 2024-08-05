Супруга генерала Шестерова владела элитной недвижимостью в Подмосковье, пишут СМИ
Mash: Директор "Патриота" Ахмедов был прописан в трёх квартирах в Москве
Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров. Обложка © parkpatriot.ru / topwar.ru
Задержанные по делу о хищении бюджетных средств директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров оказались не чужды богатой жизни. Подробнее о состоянии чиновников пишет Mash.
Так, Ахмедов был прописан в трёх квартирах в Москве, причём в "топовых" районах — в двух минутах от станции метро "Маякоская", на Левобережной и Зеленоградской улицах. Там же зарегистрированы дети чиновника. Также семья владеет квартирой в посёлке Мулино Нижегородской области.
За последние десять лет расхититель бюджета обзавёлся нехилым автопарком: Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Некоторые машины были проданы перед назначением на пост директора. Более того, вероятно, в 2013 году он стал жертвой мошенников — кто-то от имени Ахмедова указывал месячный доход в девять тысяч рублей и подавал документы на получение шести тысяч рублей в долг. Всего неизвестные взяли на него пять микрокредитов.
Что касается Шестерова, то у него, помимо "харлея" и пары авто, есть Skoda Karoq и участок на 1500 "квадратов" в районе подмосковной деревни Землино. К слову о мотоцикле: у офицера нет прав категории "А".
Тем временем на супругу генерал-майора оформляли премиум-минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, однокомнатную и трёхкомнатную квартиры в Тушково Рузского района Подмосковья, где прописана дочь офицера, участок на 1200 квадратов с двухэтажным домом на 127 квадратов в ДНТ "Царское село", а также участок на 1500 квадратов в элитном закрытом посёлке на территории дома отдыха "Лужки".
Напомним, 5 августа Следком сообщил о задержании Вячеслава Ахмедова и Владимира Шестерова. Они проходят по делу о хищении средств, выделенных из бюджета на работу парка "Патриот". Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, ущерб от их действий превышает 40 миллионов рублей. К слову, Ахмедова уже отправили в СИЗО.