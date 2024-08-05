Генерал Шестеров оказался владельцем мотоцикла Harley-Davidson
У генерала Шестерова прошли обыски по делу о хищениях в парке "Патриот"
Владимир Шестеров. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ
В доме и на работе у замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова прошли обыски по делу о крупных хищениях в парке "Патриот". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
"Изъята документация, необходимая для доказательной базы", — сказал источник.
Судя по последней декларации офицера за 2018 год, генерал имел доход в 3,028 миллиона рублей, а также квартиру площадью 35,3 квадратных метра, автомобиль Skoda Yeti и мотоцикл Harley-Davidson XG750.
Напомним, ранее Следком РФ сообщил о задержании директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Они проходят по статье "Мошенничество". Ахмедову и Шестерову светит до 10 лет лишения свободы. СМИ писали, что сумма ущерба по делу превышает 40 миллионов рублей.