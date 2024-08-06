Стало известно, почему суд не арестовывает генерала Шестерова по делу парка "Патриот"
ТАСС: Шестерову не могут избрать меру пресечения из-за состояния его здоровья
Владимир Шестеров. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ
Заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову, который является фигурантом дела о хищениях в парке "Патриот", пока не избрали меру пресечения из-за его состояния здоровья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Следствие выйдет в военный суд с ходатайством об избрании Шестерову меры пресечения, как только позволит его состояние здоровья", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время генерал-майор находится под наблюдением медиков. Точной информации о его состоянии здоровья пока что нет.
Напомним, 5 августа Следком сообщил о задержании директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и Владимира Шестерова. Они проходят по делу о хищении средств, выделенных из бюджета на работу парка. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, ущерб от их действий превышает 40 миллионов рублей. К слову, Ахмедова уже отправили в СИЗО, там он пробудет до 21 сентября.