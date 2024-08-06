Стало известно, почему суд не арестовывает генерала Шестерова по делу парка "Патриот"

Заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову, который является фигурантом дела о хищениях в парке "Патриот", пока не избрали меру пресечения из-за его состояния здоровья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Следствие выйдет в военный суд с ходатайством об избрании Шестерову меры пресечения, как только позволит его состояние здоровья", — сказал собеседник агентства.