Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 10:34

Life.ru нашёл недвижимость на сотни миллионов у задержанного генерала Попова

SHOT: Недвижимость на сотни миллионов рублей нашли у задержанного генерала Попова

Недвижимость на сотни миллионов нашли у задержанного экс-замминистра обороны России Павла Попова и его близких. Об этом пишет SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, Попову принадлежал участок на 3 га в районе подмосковного Красногорска. По версии следствия, именно на нём он заставлял за бесплатно трудиться строителей, задействованных при работе в парке "Патриот". На этом участке дом площадью 245 квадратов, хозяйственный блок на 108 квадратных метров. Также у экс-чиновника нашли квартиру в Красноярском крае площадью 72,8 квадрата (в доле находится и его жена).

Прописан генерал в Москве на Соколово-Мещерской улице в районе Куркино. Стоимость квартиры — порядка 50 миллионов рублей. У супругов Поповых в собственности также было два автомобиля: Mercedes A200, и Volkswagen Tiguan, оформленный на жену генерала.

О задержании Попова стало известно в четверг, 29 августа. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В СК уточнили, что оно связано с деятельностью подмосковного парка «Патриот».

Директор парка "Патриот" Ахмедов обжаловал арест по делу о хищении
Директор парка "Патриот" Ахмедов обжаловал арест по делу о хищении
Обложка ©

Министерство обороны РФ

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров