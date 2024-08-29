Life.ru нашёл недвижимость на сотни миллионов у задержанного генерала Попова

Недвижимость на сотни миллионов нашли у задержанного экс-замминистра обороны России Павла Попова и его близких. Об этом пишет SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, Попову принадлежал участок на 3 га в районе подмосковного Красногорска. По версии следствия, именно на нём он заставлял за бесплатно трудиться строителей, задействованных при работе в парке "Патриот". На этом участке дом площадью 245 квадратов, хозяйственный блок на 108 квадратных метров. Также у экс-чиновника нашли квартиру в Красноярском крае площадью 72,8 квадрата (в доле находится и его жена).

Прописан генерал в Москве на Соколово-Мещерской улице в районе Куркино. Стоимость квартиры — порядка 50 миллионов рублей. У супругов Поповых в собственности также было два автомобиля: Mercedes A200, и Volkswagen Tiguan, оформленный на жену генерала.