Стало известно, какой срок грозит задержанному генералу армии Попову

Следственный комитет ранее сообщил, что Попову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предельное наказание по этой статье — лишение свободы на десять лет со штрафом в миллион рублей.

Напомним, о задержании Попова стало известно в четверг, 29 августа. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В СК уточнили, что оно связано с деятельностью подмосковного парка «Патриот». По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год генерал армии обогатился за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности. Павел Попов родился в Красноярске в 1957 году. В 2015-м получил звание генерала армии. Пост замминистра обороны занимал с 2013 по 2024 год.