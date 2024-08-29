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Регион
29 августа, 11:16

Стало известно, какой срок грозит задержанному генералу армии Попову

Задержанному экс-замминистра обороны Попову грозит до 10 лет лишения свободы

Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Павлу Попову грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве. О возможном приговоре рассказывает ТАСС.

Следственный комитет ранее сообщил, что Попову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предельное наказание по этой статье — лишение свободы на десять лет со штрафом в миллион рублей.

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Напомним, о задержании Попова стало известно в четверг, 29 августа. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В СК уточнили, что оно связано с деятельностью подмосковного парка «Патриот». По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год генерал армии обогатился за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности. Павел Попов родился в Красноярске в 1957 году. В 2015-м получил звание генерала армии. Пост замминистра обороны занимал с 2013 по 2024 год.

Николай Рюмин
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