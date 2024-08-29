Сын генерала Павла Попова два года торговал в Сети военным снаряжением
Павел Попов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Сын задержанного экс-замминистра обороны, генерала Павла Попова активно торговал в Сети "снарягой". По данным SHOT, с 2018 по 2020 год 43-летний Роман реализовал форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core, успев закрыть минимум 24 лота.
Квартира Романа Попова в Химках. Фото © SHOT
Также известно, с 2020 года он некоторое время был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но позже вышел из бизнеса. Кроме того, указывает телеграм-канал, сыну офицера принадлежит 110-метровая квартира в Химках, стоимость которой может составлять 35 миллионов рублей. Сам Роман родился в немецком Веймаре, где Павел проходил военную службу в составе Группы советских войск в Германии.
Напомним, о задержании Павла Попова стало известно 29 августа. Бывшего замминистра обороны России заподозрили в мошенничестве. В 2021-2024 годах офицер отвечал за развитие, обслуживание и работу подмосковного парка «Патриот», и тогда, по версии следствия, он обогатился за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Life.ru публиковал список недешёвого имущества чиновника.