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29 августа, 11:16

Сын генерала Павла Попова два года торговал в Сети военным снаряжением

Павел Попов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Павел Попов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Сын задержанного экс-замминистра обороны, генерала Павла Попова активно торговал в Сети "снарягой". По данным SHOT, с 2018 по 2020 год 43-летний Роман реализовал форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core, успев закрыть минимум 24 лота.

Квартира Романа Попова в Химках. Фото © SHOT

Квартира Романа Попова в Химках. Фото © SHOT

Также известно, с 2020 года он некоторое время был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но позже вышел из бизнеса. Кроме того, указывает телеграм-канал, сыну офицера принадлежит 110-метровая квартира в Химках, стоимость которой может составлять 35 миллионов рублей. Сам Роман родился в немецком Веймаре, где Павел проходил военную службу в составе Группы советских войск в Германии.

СК насчитал 49 млн рублей ущерба по делу бывшего замминистра обороны России
СК насчитал 49 млн рублей ущерба по делу бывшего замминистра обороны России

Напомним, о задержании Павла Попова стало известно 29 августа. Бывшего замминистра обороны России заподозрили в мошенничестве. В 2021-2024 годах офицер отвечал за развитие, обслуживание и работу подмосковного парка «Патриот», и тогда, по версии следствия, он обогатился за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Life.ru публиковал список недешёвого имущества чиновника.

Матвей Константинов
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