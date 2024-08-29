Сын генерала Павла Попова два года торговал в Сети военным снаряжением

Также известно, с 2020 года он некоторое время был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но позже вышел из бизнеса. Кроме того, указывает телеграм-канал, сыну офицера принадлежит 110-метровая квартира в Химках, стоимость которой может составлять 35 миллионов рублей. Сам Роман родился в немецком Веймаре, где Павел проходил военную службу в составе Группы советских войск в Германии.