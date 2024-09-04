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4 сентября, 14:00

Экс-заместителя министра обороны Попова обвинили в мошенничестве на сумму ₽30 млн

Павел Попов. Обложка © Минобороны.рф

Павел Попов. Обложка © Минобороны.рф

Арестованному экс-замминистра обороны России Павлу Попову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, Попов обогатился на 30 миллионов рублей, действуя вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, замначальника Главного управления инновационного развития МО Владимиром Шестеровым и иными лицами. Указанные денежные средства были выделены из госбюджета на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноимённого конгрессно-выставочного центра.

«Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признаёт. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания», — говорится в сообщении СК.

Напомним, 29 августа СК сообщил о задержании бывшего замминистра обороны Павла Попова. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. У экс-чиновника уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей, однако Попов не признаёт вину в хищениях в «Патриоте». Генерала на время следствия отправили в СИЗО.

Имущество экс-заместителя министра обороны Попова находится под угрозой конфискации
Имущество экс-заместителя министра обороны Попова находится под угрозой конфискации
Наталья Демьянова
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