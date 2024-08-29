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29 августа, 14:19

Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова арестовали на два месяца

Экс-замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова отправили в СИЗО. Его арестовали на два месяца, до 29 октября. Соответствующее решение вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы.

Экс-замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов в военном суде Москвы. Видео © SHOT

Попов подозревается в особо крупном мошенничестве, совершённом организованной группой. По данным следствия, в 2021-2024 годах экс-замглавы МО РФ, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счёт этого учреждения: использовал стройматериалы для строительства на своей даче и заставлял сотрудников парка работать на своём участке в 3 га бесплатно.

Ранее СК сообщил о задержании экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве. Предельное наказание по этой статье — лишение свободы на десять лет со штрафом в размере миллиона рублей. У генерала нашли недвижимость на сотни миллионов рублей. Сообщалось, что сын задержанного экс-замминистра обороны активно торговал в Сети "снарягой".

Следственные действия по делу генерала Попова проходят по двум местам
Следственные действия по делу генерала Попова проходят по двум местам
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Life.ru

Иван Косицын
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