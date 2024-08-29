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29 августа, 12:20

Следственные действия по делу генерала Попова проходят по двум местам

Бывший замминистра обороны России Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Бывший замминистра обороны России Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

По месту проживания бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, о задержании которого стало известно 29 августа, идут обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следственные действия по делу генерала проводятся сразу по двум местам.

Ранее СК сообщил о задержании экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве. Предельное наказание по этой статье — лишение свободы на десять лет со штрафом в миллион рублей. У генерала нашли недвижимость на сотни миллионов рублей. Сообщалось, что сын задержанного экс-замминистра обороны активно торговал в Сети "снарягой".

Алексей Берковиц
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