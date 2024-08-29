Следственные действия по делу генерала Попова проходят по двум местам

По месту проживания бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, о задержании которого стало известно 29 августа, идут обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следственные действия по делу генерала проводятся сразу по двум местам.