Следственные действия по делу генерала Попова проходят по двум местам
Бывший замминистра обороны России Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
По месту проживания бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, о задержании которого стало известно 29 августа, идут обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следственные действия по делу генерала проводятся сразу по двум местам.
Ранее СК сообщил о задержании экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве. Предельное наказание по этой статье — лишение свободы на десять лет со штрафом в миллион рублей. У генерала нашли недвижимость на сотни миллионов рублей. Сообщалось, что сын задержанного экс-замминистра обороны активно торговал в Сети "снарягой".