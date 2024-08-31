Имущество бывшего заместителя министра обороны Попова под угрозой конфискации

Имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова может быть конфисковано в пользу государства, если будет установлено, что оно приобретено на средства, не подтверждённые доходами. Эта информация поступила от представителей правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Если в ходе проверки выяснится, что собственность экс-замминистра обороны и его семьи была куплена на средства, не соответствующие задекларированным доходам, её изъятие и передача в госсобственность станет возможным через суд. В настоящее время проводится проверка соответствия доходов и стоимости имущества.