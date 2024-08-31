Имущество бывшего заместителя министра обороны Попова под угрозой конфискации
ТАСС: Имущество экс-замминистра обороны Попова может стать госсобственностью
Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в 235-ом военном гарнизонном суде. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
Имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова может быть конфисковано в пользу государства, если будет установлено, что оно приобретено на средства, не подтверждённые доходами. Эта информация поступила от представителей правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
Если в ходе проверки выяснится, что собственность экс-замминистра обороны и его семьи была куплена на средства, не соответствующие задекларированным доходам, её изъятие и передача в госсобственность станет возможным через суд. В настоящее время проводится проверка соответствия доходов и стоимости имущества.
Важно отметить, что эта процедура не связана непосредственно с уголовным делом против Попова. Прокуратура имеет право обратиться в суд с требованием о конфискации имущества, если будет подтверждено, что оно имеет коррупционное происхождение, даже до завершения основного судебного процесса.
Ранее 29 августа СК сообщил о задержании бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, который проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, генерал запаса, будучи ответственным за работу парка «Патриот», обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. В его распоряжении уже обнаружена недвижимость на сотни миллионов рублей, однако он отрицает вину в хищениях в «Патриоте». Генерала поместили под стражу в СИЗО.