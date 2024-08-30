В Кремле назвали дела против экс-служащих Минобороны частью регулярной работы правоохранителей

Следственные действия в отношении экс-служащих Минобороны проходят в рамках регулярной работы правоохранителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, мог ли бывший министр обороны Сергей Шойгу знать о подобных действия своих подчинённых.

«Здесь я не могу вам ответить. Действительно, предъявляются серьёзные обвинения. Были определённые следственные действия. Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем», — отметил Песков.