В Кремле назвали дела против экс-служащих Минобороны частью регулярной работы правоохранителей
Песков: Дела против экс-сотрудников МО являются частью работы правоохранителей
Следственные действия в отношении экс-служащих Минобороны проходят в рамках регулярной работы правоохранителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, мог ли бывший министр обороны Сергей Шойгу знать о подобных действия своих подчинённых.
«Здесь я не могу вам ответить. Действительно, предъявляются серьёзные обвинения. Были определённые следственные действия. Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем», — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что только суд можно признать вину конкретного человека.
Напомним, 29 августа Следком сообщил о задержании бывшего замминистра обороны Павла Попова. Он фигурирует в деле о мошенничестве. По версии следствия, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал армии обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Теперь Попову светит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли имущество на сотни миллионов рублей, однако экс-замминистра открещивается от вины в хищениях в «Патриоте». Тем не менее генерала уже отправили в СИЗО.
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