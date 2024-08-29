Дело бывших топ-менеджеров «Телты» о хищении 33 млн рублей у МО РФ дошло до суда
Суд рассмотрит 3 сентября дело экс-менеджеров «Телты» о хищении 33 млн рублей
Суд в Москве 3 сентября начнёт рассмотрение уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Судебное заседание по делу (Алексея) Высокова, (Елены) Гришиной, (Игоря) Морозова, (Алексея) Пальмова назначено на 3 сентября», — приводит РИА «Новости» слова представителей суда.
По данным следствия, в период с 2014 по 2023 год российское оборонное ведомство заключило контракт с пермским заводом «Телта» на поставку телефонных аппаратов. Однако позднее в Минобороны уточнили, что трубки были изготовлены не самим предприятием, а куплены в Китае и выданы за свои. Таким образом фигуранты получили 33 миллиона рублей.
В результате четверым подсудимым предъявили обвинение в мошенничестве путём обмана и злоупотребления доверием, которое было совершено организованной группой с использованием служебного положения. Фигурантами дела стали экс-замдиректора по производству и сбыту завода «Телта» Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Они были заключены под стражу в июле прошлого года.
Кстати, Высоков и Гришина обвиняются в даче взятки бывшему начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину в размере 36 миллионов рублей. Тот обещал руководству «Телты» покровительство при получении госконтрактов от МО. Оба признали вину, начали сотрудничать со следствием и дали показания против арестованного генерала. При этом Шамарин сознался в получении 19 миллионов рублей, но не в качестве взятки. Его оставили под арестом до 21 октября.
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