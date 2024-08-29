Дело бывших топ-менеджеров «Телты» о хищении 33 млн рублей у МО РФ дошло до суда

Суд в Москве 3 сентября начнёт рассмотрение уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание по делу (Алексея) Высокова, (Елены) Гришиной, (Игоря) Морозова, (Алексея) Пальмова назначено на 3 сентября», — приводит РИА «Новости» слова представителей суда.

По данным следствия, в период с 2014 по 2023 год российское оборонное ведомство заключило контракт с пермским заводом «Телта» на поставку телефонных аппаратов. Однако позднее в Минобороны уточнили, что трубки были изготовлены не самим предприятием, а куплены в Китае и выданы за свои. Таким образом фигуранты получили 33 миллиона рублей.