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Регион
9 августа, 11:13

Генерала Шамарина оставили под арестом до 21 октября по делу о взятке

Экс-начальника главного управления связи Вооружённых Сил (ВС) России Вадима Шамарина оставили под арестом до 21 октября. Во время оглашения протокола он глубоко вздыхал и что-то старательно записывал, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Вадим Шамарин в суде. Видео © Life.ru

Шамарин родился в Таганроге, у него есть 13-летний ребёнок, 85-летняя мать и сестра с инвалидностью на иждивении. На судебном заседании были два адвоката замначальника генерала ВС РФ, один из которых назвал незаконным решение об аресте. Сам же Шамарин говорит, что у него нет другого гражданства и счетов заграницей. Он пообещал, что скрываться не будет. Защита генерала пыталась оспорить арест, но не получилось.

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Шамарина задержали ещё в конце мая, его обвиняют в получении взятки в размере 36 миллионов от начальника пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. В июле суд уже продлил ему арест до 21 октября. После обвинений в преступлении мужчину отстранили от должности замглавы Генерального штаба и сняли с поста начальника главного управления связи ВС РФ. Как сегодня сообщил адвокат, экс-военный сознался в получении 19 млн, но не в качестве взятки.

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Life.ru

Александра Мышляева
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