Генерала Шамарина оставили под арестом до 21 октября по делу о взятке

Шамарин родился в Таганроге, у него есть 13-летний ребёнок, 85-летняя мать и сестра с инвалидностью на иждивении. На судебном заседании были два адвоката замначальника генерала ВС РФ, один из которых назвал незаконным решение об аресте. Сам же Шамарин говорит, что у него нет другого гражданства и счетов заграницей. Он пообещал, что скрываться не будет. Защита генерала пыталась оспорить арест, но не получилось.