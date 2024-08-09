Генерал Шамарин сознался в получении 19 млн, но не в качестве взятки
Генерал Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей от фигуранта его дела
Генерал Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Бывший начальник главного управления связи Вооружённых Сил (ВС) России Вадим Шамарин признал вину в получении 19 миллионов рублей от второго фигуранта дела. Об этом сообщил журналистам адвокат генерала Игорь Дюкин.
Шамарин частично признал вину — в получении 19 млн рублей, но настаивает, что не в качестве взятки. При этом генералу вменяют получение более 30 миллионов рублей от представителей пермского телефонного завода "Телта". Адвокат заявил, что будет добиваться переквалификации уголовной статьи на более мягкую.
Напомним, Вадима Шамарина задержали в конце мая. Генерала обвиняют в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. В июле суд продлил арест Шамарина до 21 октября. Также мужчину отстранили от должности замглавы Генерального штаба и освободили от должности начальника главного управления связи ВС РФ.