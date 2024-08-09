Генерал Шамарин сознался в получении 19 млн, но не в качестве взятки

Бывший начальник главного управления связи Вооружённых Сил (ВС) России Вадим Шамарин признал вину в получении 19 миллионов рублей от второго фигуранта дела. Об этом сообщил журналистам адвокат генерала Игорь Дюкин.

Шамарин частично признал вину — в получении 19 млн рублей, но настаивает, что не в качестве взятки. При этом генералу вменяют получение более 30 миллионов рублей от представителей пермского телефонного завода "Телта". Адвокат заявил, что будет добиваться переквалификации уголовной статьи на более мягкую.