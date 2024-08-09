Генерал-майора Оглоблина освободили за показания на генерал-лейтенанта Шамарина

Бывшего подчинённого экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина освободили из колонии за дачу показаний по его делу. Речь идёт об Александре Оглоблине — бывшем начальнике одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил, который и сам был осуждён за хищения. Приговор в 4,5 года колонии он услышал в феврале 2022 года.