Генерал-майора Оглоблина освободили за показания на генерал-лейтенанта Шамарина
На оглашении приговора генерал-майор Александр Оглоблин скрывал лицо. Обложка © Владимир Ващенко/ТАСС
Бывшего подчинённого экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина освободили из колонии за дачу показаний по его делу. Речь идёт об Александре Оглоблине — бывшем начальнике одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил, который и сам был осуждён за хищения. Приговор в 4,5 года колонии он услышал в феврале 2022 года.
Оказалось, что Мосгорсуд выпустил Оглоблина из мест лишения свободы ещё в марте, но известно об этом стало только сейчас. Неотбытый срок в колонии ему заменили на исправительные работы.
"Оглоблина освободил Мосгорсуд ещё в марте за дачу показаний по делу Шамарина", — подтвердил РИА Новостям адвокат Игорь Дюкин.
Напомним, что генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали в конце мая, его обвиняют в получении взятки от начальника пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. В июле суд продлил ему арест до 21 октября.