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9 августа, 09:46

Генерал-майора Оглоблина освободили за показания на генерал-лейтенанта Шамарина

На оглашении приговора генерал-майор Александр Оглоблин скрывал лицо. Обложка © Владимир Ващенко/ТАСС

На оглашении приговора генерал-майор Александр Оглоблин скрывал лицо. Обложка © Владимир Ващенко/ТАСС

Бывшего подчинённого экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина освободили из колонии за дачу показаний по его делу. Речь идёт об Александре Оглоблине — бывшем начальнике одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил, который и сам был осуждён за хищения. Приговор в 4,5 года колонии он услышал в феврале 2022 года.

Генерал Минобороны Оглоблин получил 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей
Генерал Минобороны Оглоблин получил 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей

Оказалось, что Мосгорсуд выпустил Оглоблина из мест лишения свободы ещё в марте, но известно об этом стало только сейчас. Неотбытый срок в колонии ему заменили на исправительные работы.

"Оглоблина освободил Мосгорсуд ещё в марте за дачу показаний по делу Шамарина", — подтвердил РИА Новостям адвокат Игорь Дюкин.

Генерал Шамарин сознался в получении 19 млн, но не в качестве взятки
Генерал Шамарин сознался в получении 19 млн, но не в качестве взятки

Напомним, что генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали в конце мая, его обвиняют в получении взятки от начальника пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. В июле суд продлил ему арест до 21 октября.

Алексей Берковиц
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