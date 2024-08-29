Экс-замминистра обороны Попов не признаёт вину в хищениях в парке «Патриот»
Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Бывший заместитель обороны России Павел Попов, арестованный по делу о мошенничестве, не признаёт вину в хищениях в подмосковном парке «Патриот». Об этом журналистам рассказал адвокат чиновника Игорь Дюкин.
«Вину мой подзащитный не признал, причастным себя к этому преступлению не считает», — сказал собеседник ТАСС.
По словам юриста, Попов не руководил парком и не мог ни на что влиять. На данный момент ему ещё не предъявили обвинение.
Напомним, 29 августа Следком сообщил о задержании Павла Попова. Экс-замминистра обороны проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал запаса обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Теперь Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей, а его сын, узнал Life.ru, активно торговал в Сети «снарягой». Генерала уже отправили в СИЗО.