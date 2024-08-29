Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:56

Экс-замминистра обороны Попов не признаёт вину в хищениях в парке «Патриот»

Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Бывший заместитель обороны России Павел Попов, арестованный по делу о мошенничестве, не признаёт вину в хищениях в подмосковном парке «Патриот». Об этом журналистам рассказал адвокат чиновника Игорь Дюкин.

«Вину мой подзащитный не признал, причастным себя к этому преступлению не считает», — сказал собеседник ТАСС.

По словам юриста, Попов не руководил парком и не мог ни на что влиять. На данный момент ему ещё не предъявили обвинение.

Следственные действия по делу генерала Попова проходят по двум местам
Следственные действия по делу генерала Попова проходят по двум местам

Напомним, 29 августа Следком сообщил о задержании Павла Попова. Экс-замминистра обороны проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал запаса обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Теперь Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей, а его сын, узнал Life.ru, активно торговал в Сети «снарягой». Генерала уже отправили в СИЗО.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров