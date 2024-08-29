Экс-замминистра обороны Попов не признаёт вину в хищениях в парке «Патриот»

Бывший заместитель обороны России Павел Попов, арестованный по делу о мошенничестве, не признаёт вину в хищениях в подмосковном парке «Патриот». Об этом журналистам рассказал адвокат чиновника Игорь Дюкин.

«Вину мой подзащитный не признал, причастным себя к этому преступлению не считает», — сказал собеседник ТАСС.