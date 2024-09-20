Трёхметровый дрон ВСУ«Паляниця» впервые уничтожен под Курском

Вместо классического винта корпус аппарата оснащён реактивным двигателем, марку которого пока распознать сложно из-за того, что обломки сильно обгорели. Однако специалисты уверены, что это именно «Паляниця». Размер БПЛА — 3,5 на 2,5 метра. Он может развивать скорость до 500 километров в час, его боевая часть весит от 100 килограммов, а дальность полёта составляет 700 километров.

Киев рассказывал о таких дронах около месяца назад. В августе этого года Владимир Зеленский заявлял, что украинские войска впервые применили против России новую ракету «Паляниця». Глава киевского режима не уточнил, какой именно объект был атакован и на каком участке фронта. Позже украинские СМИ писали, что дрон якобы был применён для удара по Крыму.