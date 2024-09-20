Западенский мажор и торчок: Кто управляет украинскими дронами, убивающими мирных россиян Российские силовики вычислили одного из украинских операторов дронов. Это западенец Игорь Трощук, готовый убивать даже российских детей. Несмотря на боевые действия, он продолжает жить безопасно и беспечно… на зависть обычным штурмовикам ВСУ. 19 сентября, 21:19 Оператор БПЛА Игорь Трощук из Ивано-Франковска. Коллаж © Life.ru. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Igor Troschuk

18 сентября была крупнейшая атака украинских БПЛА по территории российских регионов: Курской, Смоленской, Брянской, Тверской, Орловской и Тульской областей. Над Курской сбили 2 ракеты и 27 БПЛА, над Смоленской — 9 БПЛА, над Брянской — 15.

Украинские беспилотники атакуют нашу страну всё глубже и кровожаднее. Причём БПЛА намеренно направляются не в военные объекты, а в жилой сектор. Недавно появился первый погибший и в Московском регионе: это была жительница подмосковного Раменского. Дрон влетел ей в квартиру. Убийца — оператор беспилотника — мог находиться очень далеко от жертвы, за сотни километров.

Управлять БПЛА — это не штурмовать Бахмут и не идти на верную смерть в Курске. Это работа для привилегированных западных украинцев и мажоров.













Западенцу Игорю Трощуку из Ивано-Франковска недавно исполнилось 29 лет. В начале спецоперации он стал оператором дронов, и в соцсетях прозвучал его призыв беспощадно убивать российских детей. Когда это заметили наши спецслужбы, опубликовав о звере информацию в Z-каналах, Трощук перепугался и удалил человеконенавистнический контент. Он так занервничал, что даже убрал все снимки, где одет в военную форму. Такие остались только в соцсетях его супруги.

Как выяснил Life.ru, Игорь Трощук окончил львовский ветеринарный университет, но работу по профессии не нашёл. Жил с младшим братом у родителей за их счёт. Семья зажиточная: владеет респектабельным кафе «Штрудель» в центре города напротив ратуши, парой скромных квартир в хрущёвках и просторной жилплощадью в престижной новостройке ЖК «Эталон» на улице Стуса. Ещё мать и отец Игоря Трощука подарили ему мотоцикл на совершеннолетие.





Складывается впечатление, что Трощук выращивает и употребляет наркотики. Это доказывается соответствующими противозаконными чатами, где он состоял и состоит, а также историей украинской Фемиды. В 2021 году человека с именем Игорь Трощук осудили за управление мотоциклом в невменяемом состоянии под препаратами. В 2024-м, находясь под Днепропетровском, он был пойман на хранении наркотиков. Оба раза отделался административкой. Отметим, что в Днепропетровске располагается один из крупнейших украинских производителей БПЛА.

Жена Трощука Виктория родом из небольшого ивано-франковского города Тысменица. Тоже училась во львовской ветеринарке, там пара и познакомилась. Девушка любит красивую жизнь, дорогие рестораны, а ещё выкладывать себя полуголой в соцсетях. Когда военнослужащий супруг возвращается к ней в отпуск, они едут отдыхать и денег не жалеют. Прямо сейчас пара уже вторую неделю тусит по лучшим местам западноукраинского курорта Буковель: остановилась в лесном шале стоимостью 17 тысяч рублей в сутки, отдыхает в гламурном клубе с открытым бассейном, катается на канатной дороге с элитным спиртным.







Когда муж служит и его рядом нет, Виктория наслаждается жизнью с подругами. Они любят местную винотеку. Впрочем, судя по её соцсетям, Игорь Трощук навещает суженую едва ли не раз в месяц. А ещё он присылает ей дорогостоящие букеты на сотни роз.

Такое ощущение, что Игорь Трощук ходит убивать дронами россиян как на обычную работу. Посидел в офисе и ушёл домой. Риска для жизни почти нет. Тем временем пехотинцы и диверсанты ВСУ каждый день умирают сотнями.

Можно не сомневаться в том, что мажор Трощук ответит за то, что творит. Для российских солдат существует негласное правило: операторов БПЛА в плен не брать.

Авторы Пётр Егоров